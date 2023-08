Danso rinnova fino al 2027 e il Lens prende il giro il Napoli | “Quando hai già trovato lo stivale giusto…”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilprosegue la caccia ad un difensore che possa sostituire Kim Min-Jae, trasferitosi al Bayern Monaco. Nel club azzurro sicuramente non arriverà Kevin, centrale del, che ha appenatoal 30 giugnoil suo contratto con il club francese. Ad annunciare il prolungamento dell’austriaco è stata la stessa squadra giallorossa attraverso i propri profili social, pubblicando un breve video nel quale si prendono gioco del: nel filmato c’è in sottofondo la musica di Pulcinella e una chat in cui il club azzurro corteggia. Alla fine del video viene rivelato il rinnovo di contratto del giocatore e la didascalia recita: “hai giàlo...

resta in Campania Di Lorenzo con il Napoli fino al 2028 con opzione fino al 2029

Sfuma definitivamente il colpo Danso per il Napoli, il centrale ha infatti rinnovato con il Lens fino al 2027 e difficilmente verrà ceduto dai francesi ...Arrivano importanti novità dalla Francia su Kevin Danso, difensore austriaco del Lens cercato dal Napoli nelle scorse settimane.