Danso rinnova con il Lens e l' annuncio del club francese è uno sfottò al Napoli Il

Il Lens ha comunicato ufficialmente che Kevinha rinnovato con il club francese fino al 2027 . Sicuramente non è stato un annuncio comune. Infatti i francesi hanno voluto renderlo noto con un video su Instagram dove viene preso di mira ...... pubblicando un breve video nel quale si prendono gioco del Napoli : nel filmato c'è in sottofondo la musica di Pulcinella e una chat in cui il club azzurro corteggia. Alla fine del video ...Mercato Napoli, sfumachecol Lens Ad annunciarlo, in maniera anche piuttosto clamorosa, è direttamente la società francese con tanto di video sfottò al Napoli tra musica classica ...

Danso rinnova col Lens: niente Napoli e sfottò dei francesi - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Lens ha annunciato il rinnovo di Kevin Danso. E fino a qui, la notizia si limita al calciomercato, con il Napoli che vede sfumare uno degli obiettivi principali per la difesa. A poche settimane ...Kevin Danso ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il Lens, dunque sfuma definitivamente l'ipotesi Napoli.