Danso rinnova con il Lens e il club francese sfotte il Napoli sui social VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 agosto 2023) Kevincon ile ilil. Ilha annunciato il rinnovo del suo difensore centrale in un modo piuttosto originale: unpubblicato suiin cui, in sottofondo, si sente la musica della tarantella napoletana mentre sullo schermo di un cellulare scorrono messaggi d’amore versoprovenienti da un non meglio identificato “Cortigiano del Sud Italia”. I riferimenti al, che seguivada tempo, insomma, si sprecano. Alla fine del, l’Italia a forma di stivale scalcia via il cellulare e compare la scritta: “Naturalmente un rinnovo lo prenderà a calci.non andrà in ...