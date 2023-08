Dana Ghia | la ricordate? Il dramma | Ho perso tutto | com' è costretta a campare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) La telefonata arriva in redazione in un pomeriggio di estate.quello che ho in mano è un numero di cellulare scritto su un foglietto giallo. E un nome,, che si fa largo tra i ricordi dell'infallibile collega di spettacoli e lo fa saltare sulla sedia. «È stata attrice e cantante, la ricordo nel film con Bud Spencer, Continuavano a chiamarlo Trinità. Bionda, elegante, bellissima». Pronto? «Dio la benedica. Finalmente qualcuno che mi risponde». È un onore conoscerla. «Lasci perdere, vivo un inferno». Scoppia in lacrime, si scusa... e il dolore esce a cascata insieme a una solitudine che scava l'anima e si moltiplica. Madove si trova adesso? «In una casa di riposo in Trentino. Sono invalida e bloccata su una carrozzina con mezzo corpo che non c'è più. ...