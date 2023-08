D’Ambrosio parla del passato | ” Con il Milan c’è stato qualcosina ma…”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter ed attualmente in forza al Monza, ha rilasciato delle dichiarazioni particolari sul

Prime parole da giocatore del Monza per Danilo. Il terzinoa Tmw e dice'Non sono una persona che porta rancore', così il nuovo acquisto del Monza Danilodopo l'ufficialità della sua nuova avventura del rammarico per non aver potuto rinnovare con l'Inter. Guarda il ...... la storia che è stata di recente pubblicata sui profili social di Gioiapiù di mille parole. Nelle immagini che sono state condivise dalla ragazza, infatti, si vedono una foto di ...