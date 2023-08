Il volo papale di Ita Airways è decollato'aeroporto di Fiumicino alle 8. Il Santo Padre ... "Lisbona, città dell', richiama all'importanza dell'insieme, a pensare i confini come zone di ...... località sull'a 25 chilometri da Lisbona. Il murales è una gigantesca opera collettiva, che ...è un progetto educativo oggi presente in 14 Paesi avviato all'inizio degli anni 2000'allora ...... attraversati da molti cambiamenti sociali e culturali e sempre più segnati dal secolarismo,'... Una inquietudine che 'l'immensità dell'consegna a voi portoghesi: spingersi oltre la riva non ...

Dall'oceano Atlantico al mar Mediterraneo, il tuffo degli scienziati per salvare l'ecosistema ilmattino.it

Studiare l'impatto umano sul mare e le sue creature, l'ecosistema costiero, i sedimenti e le dune. È Trec, acronimo di Traversing European Coastlines, una spedizione che ...(ExtraTerrestre) Un’oceanografa racconta il suo lavoro sul fondo dei mari, un mondo ostile, sconosciuto e spesso difficile da raggiungere. Una scienza che negli ultimi anni è cambiata per studiare i c ...