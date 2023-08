Dal Vero Alfredo un’estate all’insegna della sostenibilità

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 agosto 2023)per “Il” di Roma, il rinomatissimo ristorante di piazza Augusto Imperatore che per i centinaia di clienti , provenienti da ogni parte del mondo, accanto alle “maestosissime fettuccine burro e parmigiano” , mustultra centenaria attività di ristorazione, propone un menu a base di pesce e verdure rigorosamente di “stagione.” Con l’attenta e puntuale supervisione delle patron Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, lo chefcasa, coadiuvato da un esperto staff suggerisce come entrèe, “Le 4 zucchine”, ovun antipasto a base di zucchina, l’ortaggio estivo per eccellenza, confezionato in quattro modalità diverse, dal fiore di zucca, alla zucchina fritta e grigliata, a quella dal ...