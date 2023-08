Dal 7 Agosto nuovo dispositivo di transito per la galleria del monte Pergola

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da lunedì 7e fino all’8 settembre 2023 sarà in vigore undiin corrispondenza della’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, interessata, come noto, da un rilevante intervento di manutenzione programmata dell’investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro. Nel dettaglio, la nuova regolamentazione per la circolazione – già adottata durante la scorsa estate e definita presso la Prefettura di Avellino alla presenza di Enti ed Istituzioni interessate, a seguito delle richieste pervenute da ditte del comparto delle Aziende Conserviere – sarà attiva tra Serino e Solofra, nella fascia oraria tra le 10.00 e le 14.00 dal lunedì al venerdì (ad esclusione di lunedì 14 e ...