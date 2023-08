Cultura Missione Comune 2023 | plafond di 50 milioni per gli Enti territoriali

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si apre ufficialmente la terza edizione del bando “” promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), in collaborazione con l’Anci, e rivolto agli. La misura è finalizzata a sostenere la realizzazione di intervdi tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimoniole anche connessi al Pnrr. I Comuni, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, fino al 5 dicembre, potranno presentare – tramite il portale dedicato sul sito www.creditosportivo.it – le richieste di contributo in conto interessi, deliberate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali ICS, a valere sulle risorse del Fondo ...