Crolla l’ultimo baluardo Ora Conte ha paura di sparire

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il momento tanto temuto è arrivato. Anchesta inesorabilmente perre. L’unica e sola ragione di vita di un movimento che ormai non ha più ragion d’esistere è venuta meno. E questo lo hanno compreso anche loro, i grillini duri e puri, coloro che a suon di annunci in pompa magna proclamavano trionfalmente dall’alto del balcone di Palazzo Chigi l’abolizione della povertà nel nostro Paese. E lo ha capito il capo politico del M5S, Giuseppe, che sul quel balcone da Presidente del Consiglio non si era affacciato, ma che adesso da leader dell’opposizione prova ad alzare le barricate per difendere con ogni mezzo possibile il provvedimento principe del suo movimento. Perché il Reddito di cittadinanza non è una misura qualunque per i pentastellati: rappresenta l’essenza e l’esistenza stessa del ...