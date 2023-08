Crisi climatica | Mattarella sconfessa il negazionismo di Salvini & Co “Problema esplosivo | non c’è più tempo da perdere”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Altro cheani “cicli indipendenti dall’uomo” o capezzoniano “estremismo ambientalomane”. Sullail presidente della Repubblica Sergiosi appella alla pressoché unanime posizione della scienza e chiarisce “non c’è piùda”. Lo scrive insieme ai capi di Stato di Croazia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia in un appello indirizzato all’Unione Europea, agli altri paesi del Mediterraneo e alla comunità internazionale. Parole che stridono anche con quanto affermato di recente dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni che nel suo intervento al convegno del partito di estrema destra spagnolo Vox ha parlato di un “fanatismo ultra ecologista della sinistra”. “Come previsto, laè arrivata e ha ...

il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appella alla pressoché unanime posizione della scienza e chiarisce "non c'è più tempo da perdere'. Lo scrive insieme ai capi di Stato di Croazia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia

Crisi climatica, in Cile termometro vicino ai 40 gradi. Ma è inverno. Piogge torrenziali in Cina Il Fatto Quotidiano

Un appello per il clima. È ciò che hanno firmato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai capi di Stato di Croazia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia. Tutti ...Mentre il Governo Meloni continua nei fatti a portare avanti politiche che negano l’urgenza di agire contro i cambiamenti climatici, il presidente della ...