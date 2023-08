Crisi climatica | l’89% degli italiani è preoccupato | il 72% pessimista Un sondaggio svela come l’eco-ansia non sia solo dei giovani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Ho molta paura per il mio futuro, non so. E lei? Non ha paura per i suoi figli, per i suoi nipoti?”. E’ la domanda che in lacrime ha posto al Giffoni Festival la giovane attivista Giorgia Vasaperna al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, provocandone un’inaspettata commozione. C’è chi ha perfino ironizzato sulla “eco-” di cui ha detto soffrire proprio la ragazza. Eppure unrealizzato dall’istituto Noto e pubblicato su Repubblica suggerisce che lo stato di allarme sullavissuto dalla popolazione italiana appare decisamente diffuso: ben l’89 per centosi dichiaraper il cambiamento climatico, con numeri che variano di poco se si guarda alle differenti fasce d’età. Tra ila ...