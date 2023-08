Covid in Toscana | 11 morti nell’ultima settimana E 393 nuovi casi 72 i ricoverati 1 in terapia intensiva

Tra sprechi e sperperi, vicende giudiziarie, inflazione, la pandemia di, ben 15 Regioni hanno i bilanci in rosso e la nostranon è da meno, benché il centrosinistra continui a ...... ogni giovedì, rende noto l'andamento dei contagi in. Sul territorio regionale, negli ... Attualmente, negli ospedali toscani si contano 72 persone ricoverate per(19 in più rispetto alla ...A partire dalla morte "indicizzata" ci appare dentro un quadro di emergenza senza fine, ... in; sono coinvolti l'Istituto Superiore di Sanità, il CNR, e per quanto ci riguarda. anche l'...

Coronavirus, negli ultimi sette giorni 393 nuovi casi. Undici i decessi Toscana Notizie

Sono stati 11 i morti per coronavirus, in Toscana, nell’ultima settimana (27 luglio-3 agosto 2023). Mentre si sono registrati 393 nuovi casi di Covid-19: 125 confermati con tampone ...Firenze, 3 ago. (Adnkronos Salute) - "Nelle prossime settimane presenteremo un atto in Consiglio regionale a sostegno di una lodevole proposta del ministro Schillaci: l'aumento della tassazione del gi ...