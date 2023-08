Cottafava Nicolai-Lupo Rossi oggi in tv | orario e diretta streaming Europei beach volley Vienna 2023

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tutto pronto per, partita valevole per la Pool B deglididi. Subito derby a tinte azzurre nella prima giornata del torneo maschile, che vedrà confrontarsi due ex compagni che hanno fatto la storia insieme. Da una parte Paolocon Samuele, dall’altro Danieleora in coppia con Enrico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e lotterà per il primato nel girone? L’appuntamento è per le ore 9.00 di giovedì 3 agosto alla Danube Insel di, in Austria. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

Oltre agli azzurrie Lupo/Rossi , nella Pool B sono presenti anche i cechi Perusic/Schweiner e gli spagnoli P. Huerta/A. Huerta , mentre a completare la Pool E di Ranghieri/...ESP (Pool B, uomini) 9.00ITA vs Lupo/Rossi ITA (Pool B, uomini) 11.00 Ahman/Hellvig SWE vs Seiser/Dressler AUT (Pool C, uomini) 11.00 Canet/Rotar FRA vs Nolvak/Tiisaar EST (Pool C, ...NED (Pool E, donne) GIOVEDI' 3 AGOSTO 9.00ITA vs Lupo/Rossi ITA (Pool B, uomini) 13.00 Ranghieri/Carambula ITA vs Benzi/Bonifazi ITA

Cottafava/Nicolai-Lupo/Rossi oggi in tv: orario e diretta streaming ... SPORTFACE.IT

Doppio successo azzurro nelle due finali dei giorni in programma nel pomeriggio di oggi a Vienna dove sono in corso di svolgimento gli Europei 2023 di beach volley. Menegatti/Gottardi sono già agli ot ...Mancato accesso nel main draw per le coppie azzurre. Claudia e Margherita sconfitte 2-1 (21-15, 17-21, 15-9) dalle polacche Gruszczynska/Wachowicz. Paolo e Samuele cadono contro i brasiliani Pedro Sol ...