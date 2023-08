Costiera amalfitana | scontro tra due imbarcazioni | muore turista straniera

Leggi Anche, turista straniera fotografa la mareggiata e muore travolta dall'onda Lievemente ferito lo skipper dell'imbarcazione, che era stata noleggiata, che è stato trasportato all'ospedale ...Dramma questo pomeriggio in, Salerno, dove si è verificato un gravissimo incidente marittimo che ha portato alla morte di una turista che si trovava in villeggiatura nella nota località. Secondo quanto ...Non ce l'ha fatta la turista americana rimasta coinvolta in un incidente in mare. Due imbarcazioni si sono scontrate verso le 18.00 al largo della. La turista è stata sbalzata fuori ed è finita tra le pale del motore. La donna di 44 anni è arrivata in gravi condizioni all'ospedale , ma prima di prendere un elicottero verso ...

Una turista inglese di 44 anni è morta in un grave incidente nella Costiera amalfitana, nello specchio d'acqua di fronte il fiordo di Furore.Nonostante i tempestivi soccorsi, per la donna non c'è stato nulla da fare. Il terribile impatto con un'imbarcazione turistica. Ferito il marito, illesi i figli ...