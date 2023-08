Ospite a La Cavera football Academy il barbuto ex bomber ha spiegato ai giovanissimi calciatori come fare la rovesciata al volo e cadere senza farsi male. Il risultato lo potete vedere con i vostri ...... vedendosi spesso preferire. Una battuta d'arresto , che lo costrinse l'anno dopo ad ..., nel gennaio 2012 il Chievo lo rimandò in prestito altrove, stavolta in Serie B al Varese , dove ......lezioni di vita e i risultati sul campo con i giovani dell'Hellas non lasciano indifferenti e...l'allenatore di Portogruaro riesce nell'intento grazie anche ai gol del capitano Davide(...

Così Moscardelli insegna ai piccoli calciatori come fare la rovesciata Tiscali