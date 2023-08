Cosa è successo quando il governo propone garanti contro le fake news

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 3 agosto 2023) Da Palazzo Chigi, spesso, si è avvertita l’esigenza di individuare delle figure di garanziale. L’introduzione di questo nuovo ruolo anche per le agenzie di stampa, infatti, non è un concetto originale, emerso in seguito a una intuizione che possa essere attribuita esclusivamente al comitato di esperti che ha supportato il sottosegretario Alberto Barachini nella formulazione di questa nuova riforma di settore. Si tratta, piuttosto, di un metodo che molto spesso viene seguito dal dipartimento per l’informazione e per l’editoria. Oggi si dibatte molto sul Garante delle agenzie di stampa, che dovrebbe essere una sorta di figura terza che va a costituire un requisito importante per poter essere inseriti in quell’elenco che permette alle agenzie stesse di avere accesso a commesse per la pubblica amministrazione. In passato, ...