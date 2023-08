Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 3 agosto 2023), un notorecatosi lì racconta alcune stranezze trovatemetro: una è davvero! Ladel Sud ha una cultura ricca e affascinante, con usi e costumi che riflettono la sua storia, tradizioni e valori. In primis vige il rispetto per gli anziani, un valore fondamentale nella societàna. È comune fare un inchino (chukbae) o salutare i vecchietti con modi formali e rispettosi. L'angolo e la profondità dell'inchino possono variare a seconda del contesto erelazione tra le persone. Il cibo è un altro aspetto essenzialecultura del posto. Mangiare insieme è un'occasione importante per socializzare e stringere legami familiari e amicali. ...