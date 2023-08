Cordenons | semifinale per Spiteri | Moratelli e Rosatello in finale nel doppio

Per la siciliana è la secondanel 2023, in un W60, dopo quella conquistata nelle scorse ... Per la Erjavec è il secondo quarto di finale consecutivo ottenuto a, mentre nel 2020 era ...Non è però andata malissimo (a Bastad, quarti ad Amburgo, ndr), e oltre a qualche punto ... Quindi la prossima settimana giocherò il Challenger di- conclude Edoardo - e poi ...... che si disputano sui campi in terra rossa dell'Eurosporting di. Confermato anche in ... A livello junior la tennista magiara ha raggiunto laai tornei juniores di Wimbledon, Us Open ...

Cordenons: semifinale per Spiteri, Moratelli e Rosatello in finale nel ... Tiscali

Si è delineato il quadro delle semifinali all’8° edizione dell’ Itf W60 di Cordenons , che si disputa sui campi in terra rossa ...CORDENONS - Cresce l’attesa per l’inizio degli Itf Internazionali del Friuli Venezia Giulia Serena Wines 1881 Tennis-Acqua Maniva Tennis Cup giunti alla ottava edizione, dotati di un montepremi di 60m ...