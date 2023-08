Conte | Vucinic e | le cessioni record del Lecce Hjlumand il prossimo?

La scorsa estate l'affare Bremer, prima ancora Dybala, lo scambio saltato- Guarin e quella ... Bramato a lungo da, era finito nelle attenzioni della Juve, tentata dal rivoluzionare il ...La scorsa estate l'affare Bremer, prima ancora Dybala, lo scambio saltato- Guarin e quella ... Bramato a lungo da, era finito nelle attenzioni della Juve, tentata dal rivoluzionare il ...La scorsa estate l'affare Bremer, prima ancora Dybala, lo scambio saltato- Guarin e quella ... Bramato a lungo da, era finito nelle attenzioni della Juve, tentata dal rivoluzionare il ...

Allegri come Conte 2011 Guerin Sportivo

La cessione di Hjulmand potrebbe allungare la lista delle operazioni onerose in uscita Con la cessione di Morten Hjulmand sempre più vicina verso lo Sporting Lisbona, il Lecce potrebbe presto allungar ...Tutti i numeri sulla Juventus in vista della prossima stagione in Serie A senza le coppe europee. I dettagli La Juve di Cristiano Giuntoli ha l’esigenza primaria di vendere per sfoltire una rosa che s ...