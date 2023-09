Consulta | email e WhatsApp sono corrispondenza

Nella vicenda oggetto del processo, secondo l'ex presidente della, 'tutti i fatti erano ... Nome ** Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter da parte ...Contattaci: [protected] I contenuti della rivista Articoli quotidiani sul lavoro dei Dirigenti, inclusi documenti e circolari già pronti da scaricare e compilare. In aggiunta quattro numeri ...

Il Comune di Greve in Chianti avvia la creazione della Consulta ... Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

La Consulta sblocca il processo Regeni La Prealpina

ROMA (ITALPRESS) - La Consulta si è espressa: no al limite dei tre mandati per i presidenti federali. Perchè contrasta con il principio di proporzionalit ...Regeni, Consulta: "Si' al processo per gli 007 egiziani" ...