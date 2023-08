Conference League | fuori il Basilea | bene per la Fiorentina | sarà teste di serie nel sorteggio

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilesce dalla, dopo aver sfiorato la finale nella passata edizione. Decisiva la sfida contro i Kazaki del Tobol a cui, dopo la vittoria all’andata, basta anche la sconfitta per 1-2 per superare gli svizzeri. Lane potrebbe quindi trarre deifici, avendo la certezza di essere testa dialper i playoff che si terrà il 7 agosto. Il club viola scanserà quindi club del calibro di Eintracht Francoforte, Lille, Aston Villa ed eventualmente, in caso di loro qualificazione: AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Brugge, Fenerbahçe, PAOK, Partizan. A queste aggiungiamo Olympiacos e Slavia Praga nel caso queste ultime dovessero retrocedere dall’Europa. SportFace.

Test importanti in previsione dei play off (24 - 31 agosto) didove la Fiorentina figura fra le teste di serie aspettando il sorteggio previsto lunedì prossimo a Nyon. . . 3 agosto ...... c'è la Roma di Mourinho con 80 punti, uno in meno dei nerazzurri, che beneficia della finale contro il Siviglia in Europa, seconda di fila dopo quella vinta a Tirana in. Mantiene ...'Di nuovo a Tirana! La Roma torna all'Air Albania Stadium, là dove il 25 maggio 2022 ha sollevato al cielo la UEFA Europa'. Lo comunica la Roma. Il 12 agosto alle ore 20 i giallorossi affronteranno in amichevole il Partizani Tirana, che a maggio si è laureato campione di Albania per la 17esima volta. ...

Il KÍ Klaksvík sogna la Champions League. Stadio da appena 2.500 posti e giocatori con altri lavori oltre il calcio, la favola del club faroense ...Buone notizie per la Fiorentina di Italiano, i viola saranno infatti teste di serie nei sorteggi dei gironi della prossima edizione della Conference League ...