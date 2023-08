Con 2 metri di ciocche castane fluenti | questa Rapunzel reale ha i capelli che spazzano a terra dietro di lei

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 3 agosto 2023) Prendersi cura dei suoiè un lavoro a tempo pieno perdonna che, definendosi unanella vita, si guadagna da vivere crescendo e mostrando i suoi. Con i suoi 2di, Alia Nasyrova, 33 anni, ha affermato che ci sono voluti due decenni per far crescere i suoi. Ora può dire di aver raggiunto una lunghezza simile a quella del suo personaggio preferito delle fiabe,. View this post on Instagram A post shared by Long Hair (@aliia more) “Ho iniziato a farmi crescere iperché fin dall’infanzia mi piacevano molto ilunghi. E sono sempre stata attratta dalle eroine dai ...