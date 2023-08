Come sta Marcell Jacobs? Le ultime novità verso i Mondiali “Il fuoco della sfida è acceso”

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023)non gareggia dal 9 giugno, quando a Parigi corse i 100 metri in un poco soddisfacente 10.21. In occasione dell’appuntamento di Diamond League, il Campione Olimpico era parso ben lontano dalla condizione di forma ideale. Gli acciacchi non gli avevano dato tregua nella prima parte di stagione, anche se agli Europei Indoor era comunque riuscito a conquistare la medaglia d’argento sui 60 metri alle spalle dello scatenato Samuele Ceccarelli. L’uscita nella capitale francese è stata l’unica gara all’aperto di questa annata agonistica per il velocista lombardo, che però nellesettimane ha lavorato duramente per trovare la miglior forma possibile in vista deidi Budapest. L’auspicio è che il Messia dell’atletica tricolore stia al meglio in occasionerassegna iridata, in ...