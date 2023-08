Come ogni estate si parla di scuola | invece di facili risposte | riflettiamo su ciò che vorremmo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Questo è il momento dell’in cui, avendo esaurito gli argomenti “seri” e facendo troppo caldo per andare a caccia di notizie vere, i giornali e i tg decidono dire di: grembiulini sì grembiulini no; compiti delle vacanze: troppi o troppo pochi?; a che serve l’esame di maturità se sono tutti promossi?; con 6 in condotta si è rimandati a settembre, pardon ad agosto, oppure no? vacanze lunghe d’o spezzettate durante l’anno alla moda del nord Europa?; cosa fare degli studenti indisciplinati e delle famiglie che aggrediscono il personale?; eccetera.se lafosse solo questo e il chiacchiericcio degli “esperti” bastasse a riempire minuti video e pagine sui giornali: gli italiani frementi potranno leggere difra un bagno in mare e ...