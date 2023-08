Comando Provinciale di Milano | incontro con il nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” | Generale di Brigata De Riggi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Un ringraziamento ai militari dell’Arma per il quotidiano impegno a servizio dei cittadini, non solo nella prevenzione e repressione dei reati, ma soprattutto nella funzione di rassicurazione sociale

Vigili del Fuoco Dalle 14.15 circa i vigili del fuoco deldi Enna sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi in contrada baronessa nei pressi del bivio che immette nella 192 minacciando abitazioni e aziende Sul ...I finanzieri deldi Alessandria hanno notificato l'avviso di conclusione indagini emanato dalla Procura della Repubblica di Alessandria nei confronti di 64 persone affette da sordità, indagate per ......Graziano Degli Angeli è stato assegnato alla Gallura per assumere il suo primo incarico di... Appena arrivato, il Tenente è stato accolto il 2 agosto scorso dal Comandantedi Sassari ...

Il ministro Piantedosi al comando provinciale dei Vigili del fuoco di ... Ministero dell'Interno

E’ quanto hanno stabilito i giudici del Tar della terza sezione di Palermo presieduti da Guglielmo Passarelli Di Napoli ...Arriva in Gallura per ricoprire il suo primo incarico di comando del Secondo Nucleo Operativo del Gruppo di Olbia, alle dirette dipendenze del Capitano Carlo Lazzari, il tenente Graziano Degli Angeli.