Colori unghie estate 2023 | mani in quadricromia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Neanche a farlo apposta, si contano sulle dita di una mano, anzi meno: sono quattro ipiù in voga per la nail art di agosto. Di questi, tre sono molto pop – rosso, azzurro e l’immancabile giallo sole – e uno inaspettato – il color carta da zucchero. A lanciare il trend è stato il marchio Gitti con la sua collezione smaltiBerlin Heat. Quattro (ovviamente) le nuance in gamma: Berlin Sun, un giallo brillante e solare; Cloudy Blue, un leggerissimo azzurro con sfumature grigio-violacee; Urban Heat, un rosso-arancio caldo e saturo; e Blue Hour, un azzurro radioso e vivace. Tutte vegane, certificate PETA e a base vegetale fino all’82%. Ma come abbinare tra loro questi quattroper la nail art...

Elite99, Smalto Semipermanente perKit di Partenza in 6, Prezzo: 29 , 99 su amazon.it Anche il kit di Modelones ha una potente lampada da 48W , tutto l'occorrente per una ...Amal Clooney,rosso scuro: la manicure perfetta Solitamente le donne che scelgono di ... Se siete delle amanti delle tonalità di rosso più scure, allora è il caso di esplorare i variche ...... ed è ideale per imparare a togliere calli, duroni, fare leed a far star bene i piedi/mani ... n° chiuso (massimo 10/12 allievi), *materiali inclusi* con dispense adei movimenti da fare,...

Colori unghie estate 2023: i quattro top dal rosso al turchese AMICA - La rivista moda donna

I colori unghie estate 2023 sono quattro: rosso, giallo, azzurro e un inaspettato carta da zucchero. A chi stanno bene e come abbinarli ...Effetto splash, come dopo un tuffo in piscina. Ci pensano le Water Nails, l'ultimo trend in fatto di manicure estivissima ...