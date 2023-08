Collisione tra due barche in costiera amalfitana. Morta una turista

(Di giovedì 3 agosto 2023) Incidente fatale per unain: la donna, 44 anni, ha perso la vita dopo essere sbalzata in mare a seguito di unatra il gozzo sorrentino dove si trovava e il veliero turistico Tortuga, con a bordo 80 persone. È successo intorno alle 18 di oggi, nelle acque di fronte al Fiordo di Furore. La vittima era in Italia insieme alla famiglia: anche il marito e i due figli si trovavano sul gozzo che avevano noleggiato al momento dell’impatto. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato il conducente del mezzo a sbattere contro la prua del veliero turistico. La donna è finita tra le eliche a motore, riportando diverse ferite a tutto il corpo. Illesi i bambini, ferito alla spalla il compagno e agli arti lo skipper. Entrambe le imbarcazioni coinvolte sono adesso sotto sequestro. I conducenti ...

