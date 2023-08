Codacons | Roma non è mai stata così sporca

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023) Siamo – secondo un comunicato stampa del– al surreale a, dove l’emergenza rifiuti è ormai completamente sfuggita di mano e il sindaco Roberto Gualtieri non vuole “dare una data” ai cittadini inferociti per l’eterna crisi della raccolta dei rifiuti: e in questo modo, nonostante le promesse e le garanzie degli anni passati, rimanda ancora a chissà quando mentre l’Ama – anziché raccogliere i rifiuti, come suo compito – si affida aini armati di scope e rastrelli, esasperati dal degrado e costretti a pulire da soli interi quartieri.– sottolinea il– non è mai: per questo sarebbe meglio per Gualtieri tacere, e dimettersi, se non può dire aini – che già pagano la tassa sui rifiuti più ...