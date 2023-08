CMLL e RevPro insieme in UK per Fantastica Mania U K

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 agosto 2023) La Lucha Libre e latornano in Europa, grazie alla nuova partnership fra il Consejo e la. La federazione messicana e quella inglese (grazie anche alla comune partneship con la NJPW) porteranno infatti per la prima volta in Europa il popolare brand “”, il nome con cui, dal 2011, si contraddistinguono gli show di Lucharesu con gli atletie NJPW. Dopo anni di show in Giappone, quest’anno per la prima voltaè sbarcata in Messico (QUI i risultati) a fine giugno, ora si appresta, dopo la nuova partnership fra, a portare il Brand anche nel vecchio continente. Lo Show si terrà Domenica 23 Settembre a Manchester, al momento non sono stati ancora annunciati gli atleti ...