Clima | Mattarella e altri 5 Capi di Stato lanciano un appello

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Come previsto, la crisitica è arrivata e ha raggiunto dimensioni esplosive, tanto che si parla ormai di ‘di emergenzatica’. Il segretario generale delle Nazioni Unite alla fine di luglio ha definito la crisi attuale unodi ‘ebollizione globale’. I suoi effetti sono visibili soprattutto nella nostra regione, il Mediterraneo, che è gravemente colpita e a rischio immediato non soltanto di scarsità di acqua ed elettricità, ma anche di inondazioni, diffuse ondate di calore, incendi e desertificazione. I fenomeni naturali estremi stanno distruggendo l’ecosistema e minacciando la nostra vita quotidiana, il nostro stile di vita”. È quanto si legge nell’per ilfirmato dal presidente della Repubblica, Sergio, insieme ai ...

