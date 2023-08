Clima | Gelmini Az | ' bene appello Mattarella | serve legge nazionale'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "L'del presidentee di altri cinque Paesi del Mediterraneo sulnon resti inascoltato. Dall'azione del singolo per arrivare a quella dell'Europa e dei governi di tutto il mondo:l'impegno di tutti per fronteggiare questa crisitica. Oltre ogni colore politico. L'Italia faccia la sua parte, a partire da unasul". Lo scrive sui social Mariastella, senatrice e portavoce di Azione.

