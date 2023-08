Clima | Costa M5s | ‘cosa fa il governo per Venezia in pericolo?’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “rischia di essere esclusa dai 900 siti del patrimonio dell’Unesco. Secondo il World Heritage Centre, ‘il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamentitici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti irreversibili all’eccezionale valore universale’ e le misure finora assunte sono ‘insufficienti’, considerata anche l’assenza di una strategia a lungo termine”. E’ quanto sostiene Sergio, deputato del Movimento 5 stelle e vicepresidente della Camera, in un’interrogazione firmata anche dall’onorevole Enrico Cappelletti, dello stesso gruppo parlamentare.“L’attuale sistema di gestione non risponde a una strategia condivisa e a una visione d’insieme per la conservazione del sito da parte delle autoritaÌ? competenti che consenta la effettiva tutela del valore eccezionale universale ...