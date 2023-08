Clima | appello Mattarella e altri 5 capi Stato | urgente intervenire

(Di giovedì 3 agosto 2023) "Non c'è più tempo da perdere, non c'è più tempo per scendere a compromessi per ragioni politiche o economiche. È imperativo agire e prendere iniziative urgenti ed efficaci". E' quanto scrive il ...

Clima, appello di Mattarella e altri 5 capi Stato: non c'è più tempo, intervenire urgentemente

Il presidente della Repubblica ha lanciato un "Appello per il Mediterraneo" insieme con Zoran Milanovi, presidente della Repubblica di Croazia, ..."Come previsto, la crisi climatica è arrivata e ha raggiunto dimensioni esplosive, tanto che si parla ormai di 'stato di emergenza climatica'. Il Segretario ...