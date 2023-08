Clichy | «Wenger ci ha trasformato in campioni del mondo Guardiola mi ha mostrato cosa significa essere un leader»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 agosto 2023) Gaelvuole fare l’allenatore e molto presto riuscirà nel suo intento. Al Telegraph ha rivelato che non sa ancora quando questo accadrà ma è sicuro che prima o poi allenerà una squadra di calcio. Al momento è svincolato, ha giocato fino alla passata stagione in Svizzera, al Servette. A 38 anni è ancora alla ricerca di un progetto che possa entusiasmarlo: «Se arriva un buon progetto, penserei di giocare un altro anno. Ma Non vedo l’ora che arrivi il futuro. Ho imparato così tanto negli anni, so che inizierò come allenatore da zero e dovrò costruire me stesso. Ma ho già la mia filosofia e il mio piano di gioco». Un’idea di calcio che inevitabilmente è influenzata da due grandi maestri del calcio europeo: Arsenee Pep. Il difensore francese era uno degli “Invincibles” in quel fantastico Arsenal allenato da ...