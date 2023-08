Clamoroso Vlahovic | dall’Inghilterra | Paratici lo vuole al Tottenham

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 agosto 2023), in Inghilterra rilanciano una voce sul futuro dell’attaccante serbo:lavora ancora per ilStando a quanto riferisce il collega Alex Crook, giornalista di TalkSport, in Premier League anche ilsta tentando di strappare Dusanalla Juventus. Crook svela di come, a sorpresa,sarebbe ancora coinvolto nelle mosse di calciomercato degli Spurs e di conseguenza il numero 9 è uno degli obiettivi principali per l’attacco.