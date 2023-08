(Di giovedì 3 agosto 2023) La prima giornata perdi campionato saràil Monza, bestia nera della scorsa stagione. Patrickha un desiderio e lo svela ai microfoni di Dazn. DESIDERIO – Una prima giornata molto difficile per, che non ha mai battuto il Monza dal suo ritorno inA la scorsa stagione. Patrick, esterno brianzolo, ha un desiderio: «Si inizia col botto a San Sirouna delle squadre più forti di questo campionato. Ho segnato in casadi loro, ho fatto il miogol inA.di ripetermi questa volta però a San Siro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

...ottiene un buon pareggio per 2 - 2 nell'amichevole internazionale disputata a Goodison Park... Al 33' cambio gioco di Caprari su, tiro a rientrare di sinistro, ma il portiere dell'Everton ...L'esordio in campionato é in programma per domenica 20 agosto a San Sirol'Inter. Occhi ... In mezzo al campo Machin e Bondo mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Bettella e. ...Chiappella li blocca per evitare di lasciare la difesa nell'unouno e, complici le gambe ... Poi, a tempo scaduto, gran giocata di Petagna, inserimento die appoggio per Valentin Carbone. ...

Ciurria: «Contro l’Inter il mio primo gol in Serie A. Spero di…» Inter-News.it

Il difensore, svincolato dal club nerazzurro, ha firmato un contratto di un anno con possibilità di rinnovo. Metterà la sua duttilità a disposizione di Palladino. Intanto i biancorossi in trasferta pa ...Termina in parità il test amichevole del Monza contro l'Everton. I brianzoli sono stati fermati sul risultato di 2-2 dai Toffees, grazie alle reti di Colpani e Mota. Di Dobbin e Maupay, invece, i gol ...