Cina | Illycaffè sceglie un partner locale per dare impulso alle vendite

(Di giovedì 3 agosto 2023)si rafforza sul mercato cinese mediante laship con Hangzhou Onechance Tech. L’obiettivo è quello di incrementare da subito il canale dell’e-commerce, molto forte nel principale Paese asiatico. Successivamente si punterà sulla grande distribuzione organizzata. Nonostante le basse percentuali di vendita, soprattutto per quel che riguarda l’espresso, la compagnia italiana e la sua a.d. Cristina Scocchia sono convinti che nei prossimi sia possibile crescere in maniera esponenziale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

