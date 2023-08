(Di giovedì 3 agosto 2023), 3 ago. (Adnkronos) – Laha invitato i paesi della Nato ad abbandonare la mentalità della guerra fredda e a rifiutare idiest. Lo ha detto l’cinese in Russia Zhang Hanhui in un’intervista alla Tass. “Insistiamo – ha aggiunto – affinché la Nato ascolti e soddisfi gli appelli dei paesi dell’del Pacifico per la pace e lo sviluppo, corregga il suo atteggiamento errato,la mentalità della guerra fredda e si astenga dal trasferirsi nella regione dell’del Pacifico”.Zhang ha sottolineato che le regioni dell’-Pacifico sono un “territorio di cooperazione e sviluppo piuttosto che una scacchiera di giochi geopolitici”. Secondo il diplomatico cinese, la ...

Mosca, 3 ago. (Adnkronos) - La Cina ha invitato i paesi della Nato ad abbandonare la mentalità della guerra fredda e a rifiutare i piani di espansione verso est. Lo ha detto l'ambasciatore cinese in R