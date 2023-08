Cidp | ‘in Italia manca plasma | a rischio pazienti bisognosi di cure salvavita’

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – Il sistema sangue e il bisogno per i malati non vanno in vacanza. Tuttavia inil, "con conseguenze pesanti per iche necessitano di farmaci salvavita". L'allarme arriva da Massimo Marra, presidente dell'Associazionenaneuropatie disimmuni (aps), che avverte: "Le donazioni e la raccolta non sono sufficienti a coprire il fabbisogno nazionale die il nostro Paese è ancora lontano dall'autosufficienza, con conseguenze pesanti per tantiche per le proprienecessitano di farmaci derivati dal, spesso salvavita. Servono interventi a breve e lungo termine". Attualmente – riferisce ...