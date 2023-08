Nel dettaglio, la revisione del Pnrr porta allaSole un taglio di 8,75 milioni di euro su un totale di oltre 18 milioni. Per lala riduzione è di 7,8 milioni di euro su oltre 15 ......e Adriatica (che interessa da vicino il territorio ravennate). 'Nella nostra regione i ... LaAdriatica, che ha per capofila la Regione Marche, prevede un collegamento da Chioggia al ...... nell' isola di Falster , lungo percorsi secondari tra campi di fiori, mulini a, fattorie e ...Alpe Adria, da Salisburgo a Grado in 415 km 415 km pedalando dalla città di Mozart al mare ...

Ciclovia Vento, la corsa contro il tempo per realizzare la pista ciclabile più lunga d'Italia WIRED Italia

“Togliere i fondi del Pnrr per le ciclovie nazionali è un fatto molto grave che penalizza chi, come la nostra regione, sta lavorando attivamente da tempo ...(FERPRESS) – Venezia, 2 AGO – “Il Veneto è terra di ciclovie per antonomasia. Su dieci percorsi di interesse nazionale, ben cinque coinvolgono i nostri territori, e tra questi, due in particolare, La ...