Ciclone Circe in arrivo sull' Italia con temporali anche violenti | anche a Milano

Ilarriva sull'Italia a portare qualche giorno di autunno nel bel mezzo dell'estate, con forti temporali che venerdì 4 agosto colpiranno in particolare le regioni settentrionali per poi ...Complice il, il primo sabato d'agosto sarà all'insegna di temperature poco estive in tutta Italia. Il giorno 5 quasi l'intera Penisola avrà bollino verde (livello di allerta zero), tranne Campobasso ...Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma, purtroppo, che questanno il Solleone sara' disturbato dal, violento, freddo, ma veloce. Ilcolpira' lItalia ...

Allerta meteo per il ciclone Circe mentre parte l'esodo e si contano i danni. Decine di milioni in Veneto e Lombardia Open

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, previsioni di venerdì 4 agosto: col ciclone Circe rischio temporali e venti forti ...