Ciclone Circe arriva e lascia il segno | sabato bollino verde su tutta Italia tranne Campobasso

Milano, 3 ago. - Complice il, il primo sabato d'agosto sarà all'insegna di temperature poco estive in tutta Italia. Il giorno 5 quasi l'intera Penisola avrà bollino verde (livello di allerta zero), tranne Campobasso ...Ilarriva sull'Italia a portare qualche giorno di autunno nel bel mezzo dell'estate, con forti temporali che venerdì 4 agosto colpiranno in particolare le regioni settentrionali per poi ...Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma, purtroppo, che questanno il Solleone sara' disturbato dal, violento, freddo, ma veloce. Ilcolpira' lItalia ...

Milano, 3 ago. (Adnkronos Salute) - Complice il ciclone Circe, il primo sabato d'agosto sarà all'insegna di temperature poco estive in tutta ...Stasera in Lombardia arriveranno forti temporali: per domani venerdì 4 agosto è stata diramata l’allerta meteo arancione ...