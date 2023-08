Ciclismo | Robert Stannard squalificato per doping Salterà i Mondiali 2023

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo Miguel Angel Lopez, arriva lo stop anche per. Il ciclista in forza all’Alpecin Deceunick infatti nella serata di ieri è stato sospeso dalla Federazione Internazionale a causa di un presunto utilizzo di sostanze dopanti durante le stagioni 2018-2019, fattore che non gli consentirà di prendere parte ai Campionati, in partenza quest’oggi a Glasgow (Scozia). Il nativo di Sydney nello specifico avrebbe disputato la prova in linea, segmento previsto questa domenica. Si tratta dell’ennesima sospensione nel giro di pochi giorni. Oltre a quella di Lopez nelle ultime ore sono arrivate anche quelle per Luca Cretti ed Alex Baduin, controllati rispettivamente ai Campionati Italiani e al Giro d’Italia. L’australiano – che ha già dichiarato di voler fare ricorso- si è difeso attraverso l’agenzia ...