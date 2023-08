Christian De Sica e l’incredibile parentela con Ramòn Mercader | incredibile retroscena

(Di giovedì 3 agosto 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La vita diDeè collegata anche ad un’parentele con un assassino: in pochi sanno di questo legame. Gli interpreti del mondo dello spettacolo sono spesso legati a deia dir poco sorprendenti ma quello che coinvolgeDeva al di là di ogni immaginazione. L’attore italiano infatti è

Segnalata la presenza in questi giorni a Il Pirata anche diDee dell'ormai ex mister del Napoli Luciano Spalletti. ...Da Biagio Antonacci (che ha sottolineato 'La Zia non ci lascia mai soli') fino aDe('Belli che siete'). iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAProtagonisti del film sono dei giovanissimi Jerry Calà ,De, Marina Suma , Karina Huff , Virna Lisi e Isabella Ferrari . È possibile trovare il film su Mediaset Play fino al 28 agosto.

Rubano l'auto a Christian De Sica a Tor Bella Monaca, la polizia locale la ritrova in un garage RomaToday

La vita di Christian De Sica è collegata anche ad un'incredibile parentele con un assassino: in pochi sanno di questo legame.La conduttrice e il cantante, quest'ultimo reduce dall'infortunio in bicicletta dei giorni scorsi, hanno regalato ai follower uno scatto eccezionale e perciò apprezzatissimo ...