Chris Abom | parla il presunto assassino | ' Preferirei essere morto io al suo posto'

Il 12 agosto i funerali Sono stati fissati per il 12 agosto i funerali di. Si svolgeranno nella chiesa del comune della Valpolicella. Nelle prossime ore, invece, sarà disposta l'autopsia . ...commenta Il 39enne che, lunedì sera, a San Vito di Negrar (Verona) ha investito e ucciso il 14enneper poi allontanarsi, ha dichiarato in un'intervista: ' Preferirei essere morto io al suo posto , credetemi'. Il ragazzino, subito dopo l'impatto, è rimasto in un fosso per quasi un'ora e ..."Scriverò che mi dispiace. E che non l'ho fatto apposta a lasciare solo il loro bambino". Il 39enne che ha investito e ucciso, nel veronese, racconta al Corriere della Sera la sua verità. "Non mangio, non dormo. Non riesco a fare altro che ripensare a quel che è successo. Mi ripeto nella testa: era solo un ...

