Chris Abom | investito e ucciso a 13 anni | arrestato il pirata della strada

E' stato arrestato ma non andrà in carcere Davide Begalli, 39 anni, di Negrar, il pirata della strada che ha travolto e abbandonato morente il tredicenne Obeng. I carabinieri di Negrar sono andati a casa sua a notificargli l'arresto, sulla base dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal pubblico ministero Elvira Vitulli. Estratto dell'articolo di Andrea Priante per il 'Corriere della Sera': Steso sull'erba, ferito, sanguinante. E solo. Così, il tredicenne che lunedì è stato travolto da un pirata della strada.

Ecco chi ha investito Chris Abom, il 13enne morto nel Veronese. La mamma: “Lasciato a terra come un cane”. il Resto del Carlino

E’ stato posto agli arresti domiciliari su ordine di custodia cautelare emesso dal Gip di Verona il 39enne Davide Begalli, accusato di aver investito, senza poi prestare soccorso, il 14enne Chris ...Il Gip del Tribunale di Verona ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo che ha investito e ucciso Chris Abom.