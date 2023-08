Chorus Life | ecco la nuova Arena | da 1 000 a 6 500 posti e una «pelle» che vibra - Foto e video

Il programma del Creberg Teatro verrà trasferito all'Arena di: a stabilirlo è la convenzione firmata dal Comune di Bergamo e la società, che prevede la stessa tipologia di spettacoli (circa cinquanta) che fino a oggi andavano in scena nella struttura ...Con la realizzazione della nuova bretella per, infatti, quella vecchia è venuta meno e perciò, anche per non recare disturbo ai residenti con odori e rumori, si sfrutterà il nuovo spazio.Daalla Montelungo e via Gavazzeni Il cantiere prevede una ciclabilità continua tra il comparto di, in corso di completamento, e la caserma Montelungo, passando per le vie ...

Chorus Life, ecco la nuova Arena: da 1.000 a 6.500 posti e una ... L'Eco di Bergamo

Austin artist Ariadne Mila took the building blocks of life (air, water, fire, earth) into account when making her recent EP elemental, in ...BERGAMO. Una struttura modulare rivestita da materiali ad alta tecnologia. Alta 16 metri, potrà accogliere grandi eventi, dirette e produzioni televisive. Difficile non notarla visto che ha uno svilup ...