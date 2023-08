Chivasso Torino | scopre l’incesto sorprendendo moglie e figlio insieme

(Di giovedì 3 agosto 2023) Un uomo a, provincia di, ha scopertoin famiglia:. È stato Andrea (nome di fantasia) a raccontare quanto accaduto a Prima.it: «Immagino che questa storia sia difficile da credere, ma è tutto vero. Avevo dei sospetti, ma non avrei mai immaginato che sarebbe finita così. Mercoledì sera, dopo cena, ero uscito di casa per raggiungere la sede del cantiere (a più di cento chilometri da qui) in modo da essere puntuale al mattino», racconta l’uomo. Che però durante il viaggio si rende conto di aver dimenticato le medicine salvavita che prende da tempo. E così decide di tornare a casa. «Ho parcheggiato sotto casa e, alzando la testa, li ho visti sul balcone: lei era mezza nuda, e miocon lei. Ho ...

