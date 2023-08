Chi ha tradito per primo? “Ilary chiede l’addebito e Totti presenta la lista dei flirt dell’ex moglie”

(Di giovedì 3 agosto 2023) E’ guerra aperta tra FrancescoBlasi in tribunale. Lo scontro già accesissimo è destinato ad inasprirsi dopo

le nuove udienze andranno a scavare intimamente nella vita degli ex coniugi tanto da rivelare chi ha tradito per prima, con tanto di nomi che verranno resi pubblici. La Blasi, tramite i suoi legali... La questione è una sola: chi ha tradito per primo Ilary Blasi punta il dito contro Francesco Totti sostenendo che il matrimonio sarebbe finito dopo 20 anni per colpa del tradimento con Noemi Bocchi...

Francesco Totti e Ilary Blasi, chi ha tradito per primo In tribunale gli sms hot TGCOM

Nonostante Ilary Blasi e Francesco Totti stiano cercando di far funzionare le cose, mantenendo un rapporto cordiale, quella che è stata ribattezzata come la "Guerra dei… Leggi ...Per Francesco Totti e Ilary Blasi si apre un inaspettato e nuovo capitolo davanti al giudice del Tribunale civile di Roma.